напишите уравнения реакций получения уксусной кислоты CH3COOH из карбида кальция
Химия
напишите уравнения реакций получения уксусной кислоты CH3COOH из карбида кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaC2+HOH=Ca(OH)2+C2H2 р-ция гидролиза C2H2+HOH=C2H4O-р-ция Кучерова C2H4O+Ag2O=C2H4O2+2Ag-р-ция окисления альдегида в кислоту
Гость:
CaC2+HOH=Ca(OH)2+C2H2 C2H2+HOH=C2H4O C2H4O+Ag2O=C2H4O2+2Ag
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