Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчива...

Разное

Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчивай, ребята заканчивай выделенное слово

Автор: Гость