Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчива...

Разное
Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчивай, ребята заканчивай выделенное слово
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нуу и чедельпздаделещедедезделдпзкьугоц5г4762г6уоаьльтвшойбздошаокщ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Whether или if на месте пропуска: We are not sure ... we are going to stay here or return home. Я думаю, что whether, потмоу что not or, помогите ...
Ответить
Разное
ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Над чем заставляет задуматься стих Державина "Река времен в своем стремленья ..."
Ответить
Разное
Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелисты...
Ответить
Разное
Найдите значения дробного выражения 3,6*6,4 - 17,84,7 + 0,6
Ответить
Разное
X^2/25-y^2/144=1 1. Найти полуоси 2.Определить координаты фокусов 3.Вычислить эксцентриситет 4.Написать уравнение асимптот 5.Написать уравнение дир...
Ответить
Разное
Дети рано проявившие свои необычные способности?
Ответить
Разное
Найдите углы, образованные в результате пересечения двух прямых, если: 1) сумма двух из них равна 106°2) сумма трёх из них равна 305°Помоги срочно ...
Ответить
Разное
Зі слова морозиво скласти нові слова...
Ответить
Разное
Как переводится the USA
Ответить
Разное
Какие предметы могут рубить или резать древесину кто больше перечеслит тому спасибо+лучший ответ начинаем
Ответить