Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчива...
Разное
Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) перестали крутиться, тебе говорят г оворят выделенные слова 2) все, заканчивай, ребята заканчивай выделенное слово
Ответ(ы):
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