Напишите в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде уравнения реакции согласно схеме:а) KON+H2SO4 б) Fe2O3+HCL в)AgNo3+CaCl2 г)Na2Co3+HNO Помогите решить
Напишите в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде уравнения реакции согласно схеме:а) KON+H2SO4 б) Fe2O3+HCL в)AgNo3+CaCl2 г)Na2Co3+HNO Помогите решить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 2K(+) + 2OH (-) + 2H(+) + SO4 (2-) = 2K(+) + SO4 (2-) + 2H2O H(+) + OH(-) = H2O Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6H(+) + 6Cl(-) = 2Fe(3+) + 6Cl(-) + 3H2O Fe2O3 + 6H(+) = 2Fe(3+) + 3H2O 2AgNO3 + CaCl2 = Ca(NO3)2 + 2AgCl 2Ag(+) + 2NO3(-) + Ca(2+) + 2Cl(-) = Ca(2+) + 2NO3(-) + 2AgCl Ag(+) + Cl(-) = AgCl Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O 2Na(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2NO3(-) = 2Na(+) + 2NO3(-) + CO2 + H2O 2H(+) + CO3(2-) = CO2 + H2O