Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий ди...

Разное
Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий диск ж) CD-диск з) микрофон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мышь это указательное устройство ввода, при помощи мыши можно указывать на объекты или выбирать их.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?
Ответить
Разное
Какие чувства вызвало у вас стихотворение няне?
Ответить
Разное
Какое значение имеет изучение биологии для человека
Ответить
Разное
Сочинение отзыв на произведение Тургенива "Муму"
Ответить
Разное
Определить скорость, ускорение и координату x точки в момент времени равный 5 секундам, если уравнение движения материальной точки имеет вид x=A+Bt...
Ответить
Разное
Перечень повединия дресс код. срочно
Ответить
Разное
Выясните является ли функция у=3х^2-х^4 четной или нечетной
Ответить
Разное
Тут как тут,это слово указатель?
Ответить
Разное
Сума двох вертикальних кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 1) 100градусов 2)120 градусов 3)50 град. 4)78 град. ответ с обяснением пож...
Ответить
Разное
Из 2000 человек взрослого населения поселка 25% работает прилежащих колхозов и 40% оставшейся части на предприятиях поселка. сколько человек работа...
Ответить