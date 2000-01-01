Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий ди...
Разное
Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий диск ж) CD-диск з) микрофон
Ответ(ы):
Гость:
Мышь это указательное устройство ввода, при помощи мыши можно указывать на объекты или выбирать их.
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