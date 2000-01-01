Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий ди...

Разное

Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) монитор б) мышь в) пр интер г) колонки д) сканер е) жёсткий диск ж) CD-диск з) микрофон

Автор: Гость