Напишите возможное наибольшое число,кратное 9, поставив вместо звездочки нужные цифры а)2*76* б)38*6*в)*47*3 г)73*8* д)30*1* е)2*3*0

Математика
Напишите возможное наибольшое число,кратное 9, поставив вместо звездочки нужные цифры а)2*76* б)38*6*в)*47*3 г)73*8* д)30*1* е)2*3*0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 21762 б)38061 в)24723 г)73881 д)30510 е)24300
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