Напишите все формулы которых не хватает 1 физическая величина 2 высота 3 единица и??мерение 4 формула 1 высота 2 h,H 3 м 4 ? площадь S м в квадрате 4 ? время t c 4 ? сила F H 4 ?
Физика
Напишите все формулы которых не хватает 1 физическая величина 2 высота 3 единица и??мерение 4 формула 1 высота 2 h,H 3 м 4 ? площадь S м в квадрате 4 ? время t c 4 ? сила F H 4 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt m=pV P=F/S=pgh Fарх=pgVпог Fтяж=mg Fупр=-kx A=FS N=A/t n(эта)=Aпол/Aзатр*100% где S-в 1-ой и 6-ой формуле-путь в 3-й-площадь действия силы давления V-в 1-ой формуле-скорость во 2-ой и 4-ой-объем t-время p-плотность m-масса P-давление h-высота F-сила g-ускорение свободного падения k-коофицент упругости пружины x-изменение длины пружины A-работа N-мощность n(эта)-КПД.
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