Напиште соченение на тему: чтение с увличением пожалуйста очень надо

Чтение в наше время стало "не модным", почему так? Сейчас у каждого второго есть смартфон, планшет и другие гаджеты современности. Бумажные книги никому не интересны. А очень жаль. Ведь всего 10 лет назад у каждого в дома была библиотека, каждый читал книги, каждый говорил о книгах. Все читали с такой увлеченностью, создавались целые читательские клубы, где обсуждались книги. Но сейчас это увлечение пропало. Лишь немногие подростки стараются не упустить это тонкую нить между книгами и новым поколением. Я призываю вас читать, читать фантастику, романы, повести, сказки, рассказы, былины - что хотите! Читайте! Полюбите эти строки, автор вложил в них душу и сердце. Когда вы возьмете в руки печатную книгу - вспомните, что автор старался для тебя! В книге можно найти любовь, драму, предательство, счастье, злость, обиду, восхищение. И книги затягивают в свой прекрасный мир чтения. Затягивают своим необъятным количеством героев, сюжетов и диалогов( монологов и т.д). Я всегда читаю с таким трепетным отношением и уважением к автору и самой книге. Я читаю книгу с увлечением в этот прекрасным мир. Ведь он меня и вправду влечет своей красотой и силой слова.