Напомнить водой доверху бампы и бутылку определить на глаз Какой емкости большие воды возьми какой-нибудь мерку например что такое Проверь себя на измерения местности часто ис пользуется единица в местности лица слова...

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Напомнить водой доверху бампы и бутылку определить на глаз Какой емкости большие воды возьми какой-нибудь мерку например что такое Проверь себя на измерения местности часто ис пользуется единица в местности лица слова явиться в сокращенном записывается так Twitter масса 1 литра Чистой воды равна 1 килограмм масса 1 метра в другой жидкости может быть больше или меньше 1 килограмм например масса 1 литра нефти равна 760 грамм в 1 литре морской воды имеет массу 1 килограмм 25 грамм

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