Напомнить водой доверху бампы и бутылку определить на глаз Какой емкости большие воды возьми какой-нибудь мерку например что такое Проверь себя на измерения местности часто ис пользуется единица в местности лица слова...
Разное
Напомнить водой доверху бампы и бутылку определить на глаз Какой емкости большие воды возьми какой-нибудь мерку например что такое Проверь себя на измерения местности часто ис пользуется единица в местности лица слова явиться в сокращенном записывается так Twitter масса 1 литра Чистой воды равна 1 килограмм масса 1 метра в другой жидкости может быть больше или меньше 1 килограмм например масса 1 литра нефти равна 760 грамм в 1 литре морской воды имеет массу 1 килограмм 25 грамм
Ответ(ы):
Гость:
Литр - это единица объёма, а килограмм - это единица массы, универсального перевода между ними быть не может. Литр воздуха весит очень мало килограммов, а литр ртути - очень много. Литр воды весит примерно один килограмм. 1 литр дисцилированной воды весит Ровно! 1 кг
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