Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопративление нагревательного э??емента утюга 50 Ом. чему равна сила тока в нагревательном элементе

Физика

Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопративление нагревательного э??емента утюга 50 Ом. чему равна сила тока в нагревательном элементе

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