Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопративление нагревательного э??емента утюга 50 Ом. чему равна сила тока в нагревательном элементе
Физика
Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопративление нагревательного э??емента утюга 50 Ом. чему равна сила тока в нагревательном элементе
Ответ(ы):
Гость:
I=U/R по закону Ома для участка цепи I=220/50=4,4 A
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