Напряжение в цепи переменного тока меняется по закону U=308 cos 314t. найти: амплитудное и действующее значение напряжения, период и частоту переменного напряжения

Амплитудное напряжение 308 В (при максимуме cos 314t=1). Действующее в корень из двух меньше 308/√2=308/1,41=218 В. Т к cost, то =314=2 (2 пи ню). Тогда =314/2=314/6,28=50 (Гц).