Напышить 3 4 фразы про мову

Напышить 3 4 фразы про мову

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Від теплого слова і лід розмерзається. Гостре словечко коле сердечко. Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи. Впік мене тим словом, не треба й вогню.
Похожие вопросы