Нарисовать отрезок А и Б и между ним поставить одну третью точку М
Разное
Нарисовать отрезок А и Б и между ним поставить одну третью точку М
Ответ(ы):
Гость:
Просто рисуешь линию ,две точки а и б ставишь, а между ними точку м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
ОПРЕДЕЛИТЕ СРОЧНО ПРОБЛЕМУ ВЫСКАЗЫВАНИЯ Л.Н. ТОЛСТОЙ. " ПРОГРЕСС СОСТОИТ ВО ВСЁ БОЛЬШЕМ И БОЛЬШЕМ ПРЕОБЛАДАНИИ РАЗУМА НАД ЖИВОТНЫМ ЗАКОНОМ БОРЬБЫ ...
Разное
Разное
Периметр прямоугольника 6 дециметров 8 сантиметров одна из его сторон на 1 дециметр 5 сантиметра короче второй найди площадь.
Разное
Разное
Пожалуйста помогите, срочно нужно!!! Какие полезные ископаемые преобладают в основании территорий: Алтай, Саяны, Верхоянский хребет. ...
Разное
Помогииите!! Complete the disjunctive questions: 1. There are a lot of people here, ... ? 2. There is a better way to solve this problem, ... ? 3. ...