Нарисуйе условные знаки которыми на плане местности обозначающие : родник, холодец, болото, кусты, лиственных лес одиноко стоящее хвойног дерево.

География
Нарисуйе условные знаки которыми на плане местности обозначающие : родник, холодец, болото, кусты, лиственных лес одиноко стоящее хвойног дерево.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так лес елоякой кусты палочками родник как настоящий а холодец не знаю как болот коричневым надеюсь помогла
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