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Нарисуй две пересекающиеся кривые
Нарисуй две пересекающиеся кривые
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Как я помню,надо нарисовать две кривые линии от руки ,так чтобы они были друг на друге ,например как крестик
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