Нарисуй две пересекающиеся кривые

Нарисуй две пересекающиеся кривые

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Как я помню,надо нарисовать две кривые линии от руки ,так чтобы они были друг на друге ,например как крестик
Похожие вопросы