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Нарисуй, по каким природным признакам можно определить стороны горизонта
Нарисуй, по каким природным признакам можно определить стороны горизонта
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вот есть картинка.............
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