Народ на помощь!! CH3 - CH - CL2 + NaOH(водный раствор) - ??? как я знаю должен получится как??й-то пикомплекс, в котором произойдет самовыброс воды или что-то в этом роде...

Химия
Народ на помощь!! CH3 - CH - CL2 + NaOH(водный раствор) - ??? как я знаю должен получится как??й-то пикомплекс, в котором произойдет самовыброс воды или что-то в этом роде...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
CH3-CH2CL+NAOH=CH3-CH2OH+NACL ЭТО ЩЕЛОЧНОЙ ГИДРОЛИЗ ГАЛОГЕНАЛКАНОВ,ТАК ПОЛУЧАЮТ СПИРТ
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