Народ на помощь!! CH3 - CH - CL2 + NaOH(водный раствор) - ??? как я знаю должен получится как??й-то пикомплекс, в котором произойдет самовыброс воды или что-то в этом роде...

Химия

Народ на помощь!! CH3 - CH - CL2 + NaOH(водный раствор) - ??? как я знаю должен получится как??й-то пикомплекс, в котором произойдет самовыброс воды или что-то в этом роде...

Автор: Гость