Народ подскажите аккаунты людей которым нужна помощь по физике))Везде искала по ф??зике помощь походу ни кому не нужна...

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Народ подскажите аккаунты людей которым нужна помощь по физике))Везде искала по ф??зике помощь походу ни кому не нужна...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хах она мне по жизнено нужна т.к в физике я полный ноль)))
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