Народ подскажите аккаунты людей которым нужна помощь по физике))Везде искала по ф??зике помощь походу ни кому не нужна...

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Народ подскажите аккаунты людей которым нужна помощь по физике))Везде искала по ф??зике помощь походу ни кому не нужна...

Автор: Гость