Народ помогите написать сочинение, по произведению После бала, на тему утро измен??вшее жизнь !!!
Литература
Народ помогите написать сочинение, по произведению После бала, на тему утро измен??вшее жизнь !!!
Ответ(ы):
Гость:
Очень глубоко затронул меня рассказ Л. Н. Толстого «После бала», в основу которого лег случай, произошедший с братом автора в годы их далекой юности. Рассказчик, «всеми уважаемый Иван Васильевич», повествует нам о событии, которое переменило его жизнь в молодости. Этот рассказ очень четко можно разделить на две части, диаметрально противоположные друг другу по настроению и описанию. Первая часть — описание «чудесного бала» у губернского предводителя. Богатый, веселый и бойкий молодой человек безумно влюблен в дочь полковника Вареньку, и она благосклонно принимает его ухаживания. Счастье переполняет его, без устали танцует он со своей грациозной партнершей, «с восторженным умилением» наблюдает за танцем Вареньки с ее отцом-полковником. Он восторгается красивым, высоким, статным военным, проникаясь любовью не только к нему, но и ко всему миру. Сразу после бала молодой человек чувствует себя «бесконечно счастливым», и все описание праздника с эпитетами «сияющий», «великолепный», «чудесный» вводит нас в атмосферу безудержной легкости и веселья великосветских приемов. Что же случилось? Безудержное веселье и счастье неожиданно сменяются мрачной, угнетающей картиной наказания провинившегося солдата. Слова, которые автор употребляет при этом («гневный», грозный», «злобный», «стыдно», «ужас», «тоска») заставляют наше сердце тревожно и тоскливо замереть, погрузившись в описание жестокой расправы. Полковник, так беззаботно и радостно танцевавший на балу с дочерью, беспощадно и жестоко наказывает солдата за побег. Глубоко в сознание вонзается страшная картина избиения. Мало того, тот же полковник гневно бьет по лицу другого солдата, который ударил несчастного но спине недостаточно сильно, может, пожалев, а может — из-за недостатка силы. Боль, недоумение и ужас вызвала у молодого человека, впервые столкнувшегося с суровой и жестокой действительностью, эта картина. Более того, он говорит: «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой». Молодому человеку трудно поверить, насколько по-разному может вести себя один и тот же человек в разных ситуациях, насколько разным этот человек может быть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — пытался найти хоть какое-то оправдание увиденному Иван Васильевич. Но дальнейшая жизнь и упорные поиски ответа на этот вопрос не дали никаких результатов. Невозможно оправдать жестокость. Если сильный бьет слабого — значит, он не только сам слаб, но и труслив. Это событие настолько сильно впечатлило молодого студента, что изменило его жизнь. Вместо поступления на военную службу он посвятил свою жизнь тому, чтобы помогать людям. «Сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было», — ответил Ивану Васильевичу один из слушателей. В своем рассказе Толстой хочет обратить наше внимание на то, что каждому времени присущи свои ужасы и пытки. Все жестокое и несправедливое лишь «изменило форму, но не прошло». Ощущение стыда за чужую вину, бесчеловечность, с которым ушел с места казни студент, говорит об открытости его сердца, умении сопереживать и способности самостоятельно понять, «что хорошо, что дурно», без которых и сегодня невозможно бороться с жестоким и страшным наследием прошлых времен.
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