Народ помогите написать сочинение, по произведению После бала, на тему утро измен??вшее жизнь !!!

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Очень глубоко затронул меня рассказ Л. Н. Толстого «После бала», в основу которого лег случай, произошедший с братом автора в годы их далекой юности. Рассказчик, «все­ми уважаемый Иван Васильевич», повествует нам о собы­тии, которое переменило его жизнь в молодости. Этот рас­сказ очень четко можно разделить на две части, диаметрально противоположные друг другу по настроению и описанию. Первая часть — описание «чудесного бала» у губернс­кого предводителя. Богатый, веселый и бойкий молодой человек безумно влюблен в дочь полковника Вареньку, и она благосклонно принимает его ухаживания. Счастье пе­реполняет его, без устали танцует он со своей грациозной партнершей, «с восторженным умилением» наблюдает за танцем Вареньки с ее отцом-полковником. Он восторгает­ся красивым, высоким, статным военным, проникаясь лю­бовью не только к нему, но и ко всему миру. Сразу после бала молодой человек чувствует себя «бесконечно счастли­вым», и все описание праздника с эпитетами «сияющий», «великолепный», «чудесный» вводит нас в атмосферу безу­держной легкости и веселья великосветских приемов. Что же случилось? Безудержное веселье и счастье нео­жиданно сменяются мрачной, угнетающей картиной нака­зания провинившегося солдата. Слова, которые автор упот­ребляет при этом («гневный», грозный», «злобный», «стыд­но», «ужас», «тоска») заставляют наше сердце тревожно и тоскливо замереть, погрузившись в описание жестокой рас­правы. Полковник, так беззаботно и радостно танцевав­ший на балу с дочерью, беспощадно и жестоко наказывает солдата за побег. Глубоко в сознание вонзается страшная картина избиения. Мало того, тот же полковник гневно бьет по лицу другого солдата, который ударил несчастного но спине недостаточно сильно, может, пожалев, а может — из-за недостатка силы. Боль, недоумение и ужас вызвала у молодого человека, впервые столкнувшегося с суровой и жестокой действи­тельностью, эта картина. Более того, он говорит: «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опус­тил глаза и поторопился уйти домой». Молодому человеку трудно поверить, насколько по-разному может вести себя один и тот же человек в разных ситуациях, насколько разным этот человек может быть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — пытался найти хоть какое-то оправдание увиденному Иван Васильевич. Но дальнейшая жизнь и упорные поиски от­вета на этот вопрос не дали никаких результатов. Невоз­можно оправдать жестокость. Если сильный бьет слабого — значит, он не только сам слаб, но и труслив. Это событие настолько сильно впечатлило молодого студента, что изменило его жизнь. Вместо поступления на военную службу он посвятил свою жизнь тому, чтобы по­могать людям. «Сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было», — ответил Ивану Васильевичу один из слушателей. В своем рассказе Толстой хочет обратить наше внима­ние на то, что каждому времени присущи свои ужасы и пытки. Все жестокое и несправедливое лишь «изменило форму, но не прошло». Ощущение стыда за чужую вину, бесчеловечность, с которым ушел с места казни студент, говорит об открытости его сердца, умении сопереживать и способности самостоятельно понять, «что хорошо, что дур­но», без которых и сегодня невозможно бороться с жесто­ким и страшным наследием прошлых времен.