Народ, помогите. Напишите + и - самостоятельности
Разное
Народ, помогите. Напишите + и - самостоятельности
Ответ(ы):
Гость:
+ научатся решать сами проблемы решения и т.д. - есть шанс получить больше проблем.
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