Народ помогите пожалуйста, у нас химичка просто (Гадзила)Мы только начали проходи??ь тему она ушла в декрет,нас плохо учили и я не чего не поняла.Помогите пожалуйста:'( (NO2+O2+H2O-gt;HNO3)

Химия

Народ помогите пожалуйста, у нас химичка просто (Гадзила)Мы только начали проходи??ь тему она ушла в декрет,нас плохо учили и я не чего не поняла.Помогите пожалуйста:'( (NO2+O2+H2O-gt;HNO3)

Автор: Гость