Народ помогите пожалуйста, у нас химичка просто (Гадзила)Мы только начали проходи??ь тему она ушла в декрет,нас плохо учили и я не чего не поняла.Помогите пожалуйста:'( (NO2+O2+H2O-gt;HNO3)
Химия
Народ помогите пожалуйста, у нас химичка просто (Гадзила)Мы только начали проходи??ь тему она ушла в декрет,нас плохо учили и я не чего не поняла.Помогите пожалуйста:'( (NO2+O2+H2O-gt;HNO3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это получение азотной кислоты 1)4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 2)2NO + O2 = 2NO2 3)4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3
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