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Народ решите пример по высшей математпо Сума векторов 2i + 3j и i - 3j равняется?
Народ решите пример по высшей математпо Сума векторов 2i + 3j и i - 3j равняется?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нет не равняется чпчподрмьорсглпнншд
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