Народ решите пример по высшей математпо Сума векторов 2i + 3j и i - 3j равняется?

Народ решите пример по высшей математпо Сума векторов 2i + 3j и i - 3j равняется?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нет не равняется чпчподрмьорсглпнншд
Похожие вопросы