Народу собралось множество, зал был битком забит.Помогите ето предложения разобр??ть оно двусоствное или односоставное, полное или сложное, прямой или обратный порядок слов

Русский язык

Народу собралось множество, зал был битком забит.Помогите ето предложения разобр??ть оно двусоствное или односоставное, полное или сложное, прямой или обратный порядок слов

Автор: Гость