Народу собралось множество, зал был битком забит.Помогите ето предложения разобр??ть оно двусоствное или односоставное, полное или сложное, прямой или обратный порядок слов
Русский язык
Народу собралось множество, зал был битком забит.Помогите ето предложения разобр??ть оно двусоствное или односоставное, полное или сложное, прямой или обратный порядок слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Двусост.,полн.,прост.,обратн. порядок слов)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в перво...
Русский язык
Помогите составить диалог с другом, чтобы зачанчивался он словами: а) Ни раба, ни п??велителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. б) Чтобы быть...
Українська мова