Нарушаются ли моральные нормы в школе? Почему это происходит? Приходилось ли вам самим сталкиваться с несправедливостью? Должны ли в одном государстве совпадать моральные и правовые установки? Как вы думаете, могут л...

Разное
Нарушаются ли моральные нормы в школе? Почему это происходит? Приходилось ли вам самим сталкиваться с несправедливостью? Должны ли в одном государстве совпадать моральные и правовые установки? Как вы думаете, могут ли быть аморальными поступки людей, которые не нарушают закон?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не нарушаются. это происходит потому, что законы Конституции выполняются. Да, должны, в каждом демократическом государстве. да, это те поступки, которые по морали ужасны, а по закону- непротивозаконны. (например, рассказать доверенный другом секрет какому-нибудь постороннему человеку)
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