Нарушаются ли моральные нормы в школе? Почему это происходит? Приходилось ли вам самим сталкиваться с несправедливостью? Должны ли в одном государстве совпадать моральные и правовые установки? Как вы думаете, могут л...

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Нарушаются ли моральные нормы в школе? Почему это происходит? Приходилось ли вам самим сталкиваться с несправедливостью? Должны ли в одном государстве совпадать моральные и правовые установки? Как вы думаете, могут ли быть аморальными поступки людей, которые не нарушают закон?

Автор: Гость