Наружность Суворова (не) казистая. По выр..жению одного автора чин его был по делам??о (не) (по) персоне. Вся фигура взгляд слова и движения все отл..чалось в нем живостьюр..шимостью и пр..ворством. пуще всего он боялся изнежен...

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Наружность Суворова (не) казистая. По выр..жению одного автора чин его был по делам??о (не) (по) персоне. Вся фигура взгляд слова и движения все отл..чалось в нем живостьюр..шимостью и пр..ворством. пуще всего он боялся изнежен..ости. Она по его мнениюподобна ржавчин.. раз..едающей волю и здоровье. Шубы п..рчаток сюртука шлафрока он(н..) когда (не) носил. Утром около (полу) часа он упр..жнялся в бегании или г..мнастикепотом пр..нимался за дела а в свободное время пр..казывал что (нибудь) ему читать. Впище Суворов был очень умерен: фруктов и сладкого (не) ел и естествен..о спиртныминапитками (не) злоупотреблял. Он (не) курил (не) нюхал табак. Ездил всегда на самойпростой таратайке или на первой попавш..йся казац..кой лошаденк.. од..вался в д..бротныено грубые ткани польз..вался самой простой мебелью. Разуме..тся все это сост..влялоразительный к..нтраст с царивш..й в XVIII веке безумной роскошью 1) озглавление текст 2) тема текста 3)основная мысль текста 4) стиль текста 5) тип текста 6) расставтье недостающие знаки препинания. вставьте где нужно пропущенное буквы

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