Наружность Суворова (не) казистая. По выр..жению одного автора чин его был по делам??о (не) (по) персоне. Вся фигура взгляд слова и движения все отл..чалось в нем живостьюр..шимостью и пр..ворством. пуще всего он боялся изнежен...
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Наружность Суворова (не) казистая. По выр..жению одного автора чин его был по делам??о (не) (по) персоне. Вся фигура взгляд слова и движения все отл..чалось в нем живостьюр..шимостью и пр..ворством. пуще всего он боялся изнежен..ости. Она по его мнениюподобна ржавчин.. раз..едающей волю и здоровье. Шубы п..рчаток сюртука шлафрока он(н..) когда (не) носил. Утром около (полу) часа он упр..жнялся в бегании или г..мнастикепотом пр..нимался за дела а в свободное время пр..казывал что (нибудь) ему читать. Впище Суворов был очень умерен: фруктов и сладкого (не) ел и естествен..о спиртныминапитками (не) злоупотреблял. Он (не) курил (не) нюхал табак. Ездил всегда на самойпростой таратайке или на первой попавш..йся казац..кой лошаденк.. од..вался в д..бротныено грубые ткани польз..вался самой простой мебелью. Разуме..тся все это сост..влялоразительный к..нтраст с царивш..й в XVIII веке безумной роскошью 1) озглавление текст 2) тема текста 3)основная мысль текста 4) стиль текста 5) тип текста 6) расставтье недостающие знаки препинания. вставьте где нужно пропущенное буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Роскошь Суворова. 2)Описание Суворова 3)Хорошие манеры и здоровый образ жизни - роскошь 6)неказистая, не по персоне, отличалось, решимостью и проворством, изнеженности, ржавчине разъедающей,перчаток, никогда,не носил, получаса, упражнялся,гимнастике,принимался, приказывал, что-нибудь, не ел, естественно, не злоупотреблял,не курил, не нюхал, попавшейся казацкой лошадёнке, одевался в добротные, но ..., пользовался, разумеется, составляло, контраст с царившей.
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