Насичений одноатомний спирт 40,8 якого прореагувало з надлишком металічного натрі?? і при цьому виділилось 4,48 л водню (н.у). Визначити молекулярну формулу спирту
Физика
Насичений одноатомний спирт 40,8 якого прореагувало з надлишком металічного натрі?? і при цьому виділилось 4,48 л водню (н.у). Визначити молекулярну формулу спирту
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