Насколько 1 9 часть от произведения 72 умножить на 60 больше 2 девятых части от произведения 20 умножить на 45

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1)Запишем выражения • 1\9 (72×60) и 2\9(20×45) 2) Найдём, сколько будет 1\9 от первого выражения, и сколько будет 2\9 от второго. •1\9 × 4320 = 480 и 2\9 × 900 = 200 3) Для того чтобы узнать, на сколько одно число больше второго(или наоборот), нужно из большего значения вычесть меньшее • 480-200=280 → 1\9 часть от 72×60 больше 2\9 частей от 20×25 на 280 Ответ: 1 число на 280 больше второго числа