Настали весенние дни.В желто-коричневой прошлогодней траве проглядывают ярко-зеленые стебельки.Раскрываются почки на белоствольной берёзе.Кроны вечнозеленых сосен темнеют на фоне нежно-голубого неба.Со всех сторон слышится разн...

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Настали весенние дни.В желто-коричневой прошлогодней траве проглядывают ярко-зеленые стебельки.Раскрываются почки на белоствольной берёзе.Кроны вечнозеленых сосен темнеют на фоне нежно-голубого неба.Со всех сторон слышится разноголосое пение птиц. ВЫПИШИТЕ ИЗ ТЕКСТА ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Весенние дни Прошлогодней траве Зеленые стебельки желто-коричневой траве белоствольной березе вечнозеленых сосен нежно-голубого неба пение птий разноголосое пение
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