На.стоянке было12 легковых машин грузовых машинв 4раза меньше чем легковых а мотоцикоов в 5 раз меньше чем легковых и грузовыхмашин вместе.сколько мотоциклов было на стояянке

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На.стоянке было12 легковых машин грузовых машинв 4раза меньше чем легковых а мотоцикоов в 5 раз меньше чем легковых и грузовыхмашин вместе.сколько мотоциклов было на стояянке

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