Наступила зима.Утенок плавал по озеру без отдыха.Ночью ударил сильный мороз.Лед т??ещал на озере. Утёнок быстро работал лапками и выбился из сил.Ранним утром проходил мимо озера человек.Он взял утёнка домой. Ребятишки стали игр...

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Наступила зима.Утенок плавал по озеру без отдыха.Ночью ударил сильный мороз.Лед т??ещал на озере. Утёнок быстро работал лапками и выбился из сил.Ранним утром проходил мимо озера человек.Он взял утёнка домой. Ребятишки стали играть с ним.Но утёнок выбежал в открытую дверь.Он залёг вкусах.

Автор: Гость