настю хлебом не корми дай только книгу почитать исправить фразеологизм

настю хлебом не корми дай только книгу почитать исправить фразеологизм

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Хлебом не корми -дай только книгу почитать.
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