Натрій масою 46 г помістили у воду обєм якої становив 400мл обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині та масу нітратної кислоти необхідної для його нейтралізації
Натрій масою 46 г помістили у воду обєм якої становив 400мл обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині та масу нітратної кислоти необхідної для його нейтралізації
Ответ(ы):
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46g 0.4l x 1) 2Na+2H2O=2NaOH+H2 23 40 46/23=x/40 x=80 m(NaOH)=80g 80 x 2) NaOH+HNO3=NaNO3+H2O 40 63 n(NaOH)= n (HNO3) = 80/40 = 2 mol m(HNO3)=2*63=126g