Натуральное число А таково, что НОК (100,А)=600, а НОК(100,А+1)=100. Чему равен НОК(100,А+2)? а)100 б)900 в)1300 г)2100 д)Невозможно определить

Математика
Натуральное число А таково, что НОК (100,А)=600, а НОК(100,А+1)=100. Чему равен НОК(100,А+2)? а)100 б)900 в)1300 г)2100 д)Невозможно определить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1300 наверно правильно
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