Научите решать такие примеры, пожалуйста. (со степенями) Объяснить и всё подробно расписать, как для чайника :) Для справки: в школе мы раскладываем степени, например 6 на 2*2*2
Алгебра
Научите решать такие примеры, пожалуйста. (со степенями) Объяснить и всё подробно расписать, как для чайника :) Для справки: в школе мы раскладываем степени, например 6 на 2*2*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15^6 это 15 в шестой степени 15^6=5^6*3^6 9^3=3^3 * 3^3=3^(3+3)=3^6 Потставим в дробь: (5^6*3^6)/(3^6*5^7)=5^6/5^7=1/5^(7-6)=1/5 Ответ:1/5
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