Научите решать такие примеры, пожалуйста. (со степенями) Объяснить и всё подробно расписать, как для чайника :) Для справки: в школе мы раскладываем степени, например 6 на 2*2*2

Алгебра

Научите решать такие примеры, пожалуйста. (со степенями) Объяснить и всё подробно расписать, как для чайника :) Для справки: в школе мы раскладываем степени, например 6 на 2*2*2

Автор: Гость