Научите решать такие задания

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Алгебра
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Ответ(ы):
Гость:
Площадь лицевой стороны равна S = S1 + S2 + S3 = (1*2) + (4*2) + (3*1) = 13 кв. ед. Объем равен V = S * 3 = 13 * 3 = 39 куб. ед.
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