Научная конференция проводится в 4 дня.Всего запланировано 60 докладов:первые два дня-по 12 докладов,остальные распределены поровну между третьим и че твертым днями.Порядок докладов определяется жеребьёвкой.Какова вер...

Научная конференция проводится в 4 дня.Всего запланировано 60 докладов:первые два дня-по 12 докладов,остальные распределены поровну между третьим и че твертым днями.Порядок докладов определяется жеребьёвкой.Какова вероятность,что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

в условии задание сказано что на конференции будет заслушано 75 докладов, первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями