"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" с этими словами Борис Годунов обр??щается к..... 1. Григорию 2. своей дочери Ксении 3.своему сыну Фёдору 4.народу
Литература
"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" с этими словами Борис Годунов обр??щается к..... 1. Григорию 2. своей дочери Ксении 3.своему сыну Фёдору 4.народу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К своему сыну Фёдору
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