"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" с этими словами Борис Годунов обр??щается к..... 1. Григорию 2. своей дочери Ксении 3.своему сыну Фёдору 4.народу

Литература

"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" с этими словами Борис Годунов обр??щается к..... 1. Григорию 2. своей дочери Ксении 3.своему сыну Фёдору 4.народу

Автор: Гость