Наведіть способи запалювання сірника:а)Виконанням роботи б)Теплопередачею.

Наведіть способи запалювання сірника:а)Виконанням роботи б)Теплопередачею.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
обращайся
Похожие вопросы