Наверно я единственная, которая задаёт такой вопрос...но... Как быстро заболеть в домашних условиях? Я конечно понимаю, что этот вопрос не подходит для этого сайта, но...пожалуйста, помогите..
Русский язык
Наверно я единственная, которая задаёт такой вопрос...но... Как быстро заболеть в домашних условиях? Я конечно понимаю, что этот вопрос не подходит для этого сайта, но...пожалуйста, помогите..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый легкий способ это расчесать глаза , они станут у тебя красные , и родители могут подумать что у тебя аллергия и не поведут в школу , а потом скажешь что она прошла сама по себе .
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