Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3...

Информатика
Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3+...+n) Сделайте простенькую программу для уровня 9 класса. ПАСКАЛЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант begin  for var i:=1 to 24 do  begin    writeln('Вода поднялась на ',i,' дюйм');  end;   end. Второй Program kry; var i:integer; begin  while i<24 do begin    i:=i+1;    writeln('Вода поднялась на ',i,' дюйм');  end;   end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите 3 любых местоимений и укажите их признаки ( Н.ф, лицо, число, род, падеж)
Ответить
Русский язык
Составь из слов предложение пословицу. Запиши его. Приятно, речи, слушать, и, умные.
Ответить
Химия
Перечислить все растворимые основания
Ответить
Математика
Не выполняя вычислений,сравните: 1) (-7,2)во второй степени и 0; 2) 0 и (-5,3) в 3 степени; 3)(-10)в 7 степени и (-0,1)в 4 степени; 4) -5 в 9 степе...
Ответить
Окружающий мир
Подумай,какое значение для глаз имеют веки, ресницы и брови
Ответить