Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3...
Информатика
Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3+...+n) Сделайте простенькую программу для уровня 9 класса. ПАСКАЛЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант begin for var i:=1 to 24 do begin writeln('Вода поднялась на ',i,' дюйм'); end; end. Второй Program kry; var i:integer; begin while i<24 do begin i:=i+1; writeln('Вода поднялась на ',i,' дюйм'); end; end.
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