Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3...

Информатика

Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, ??о второй на 2, в третий на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки. (Дана программа вычисления суммы 24 членов ряда:1+2+3+...+n) Сделайте простенькую программу для уровня 9 класса. ПАСКАЛЬ

Автор: Гость