Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
*Наводнение*сколько слогов?обычный разбор слова
*Наводнение*сколько слогов?обычный разбор слова
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5 слогов в слове наводнение
Похожие вопросы
Выбери слова,в которых буквы е,ё,ю,я обозначают один звук.1)юная 2)океан 3)чертёнок 4)люся 5)единица
реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за два дня прошёл 350 км . в первый он был в пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел ...
В основании пирамиды MABC лежит прямоугольный треугольник ABC,С=90.Ребро MA перпенидкулярно плоскости ABC. Найдите площадь полной поверхности пирам...
в Лапландия-культурный регион на севере Европы, распологается на территории перечисленных государств, кроме
Самое большое животное Европы?
запишите в кружках 12 добрых качеств которые составляют богатство души человека
в сказке "Двенацать месяцев" читаем:"...люди рассказывают,будто в горной стране Богемии была девочка ,которая видела все 12 месяцев сразу.В какой с...
этот цветок считают символом России.А - гвоздика, Б - лилия, В - роза, Г - ромашка, Д - тюльпан
Найдите сочинение пожалуйста.Что вас волнует больше:красота природы или красоты,сотворенная человеком.
какой угол ( в градусах )описывает часовая стрелка за 1 час 44 минуты ?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск