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На,ворковал,сосны,дикий,вершине,високой,голубь
На,ворковал,сосны,дикий,вершине,високой,голубь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На вершине высокой сосны ворковал дикий голубь.
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