На,ворковал,сосны,дикий,вершине,високой,голубь

На,ворковал,сосны,дикий,вершине,високой,голубь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
На вершине высокой сосны ворковал дикий голубь.
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