Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние между станциями?

Математика

Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние между станциями?

Автор: Гость