Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние между станциями?
Математика
Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние между станциями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 58+4=62 км\ч-скорость 2го поезда 2)58+62=120км\ч-вместе 3)120*4=480км- за 4часа 4)158+480=638км
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