Найбільший півострів 1)Індостан 2) Піренейский 3) Аравійський 4) Скандинавський????
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Найбільший півострів 1)Індостан 2) Піренейский 3) Аравійський 4) Скандинавський????
Ответ(ы):
Гость:
На мою думку відповідь 3,Аравійський півострів
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