Найди: 1% от 1т, 6% от 1т, 26% от 1т

Найди: 1% от 1т, 6% от 1т, 26% от 1т

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1% = 0,01 1 т = 1000 кг 0,01 х 1000 = 10 кг 6% = 0,06 1 т = 1000 кг 0,06 х 1000 = 60 кг 26% = 0,26 1 т = 1000 кг 0,26 х 1000 = 260 кг
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