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Найди 1/3 суммы чисел 630 и 210
Найди 1/3 суммы чисел 630 и 210
Ответ(ы):
Ответил Гость:
630+210=840 840:3•1=280
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