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Найди 4 дроби каждая из которых больше 4/5 и меньше 6/7
Найди 4 дроби каждая из которых больше 4/5 и меньше 6/7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
45 = 5670 ; 67 = 6070 = 2428 Это могут быть дроби: 5770, 5870, 5970, 2328
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