Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найди четвёртое лишнее анапест, дактиль, хорей, амфибрахий
Найди четвёртое лишнее анапест, дактиль, хорей, амфибрахий
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Хорей лишний (это двухсложный стихотворный размер, а остальные трехсложные)
Похожие вопросы
Сочините пожалуйста сочинение на тему: "Как я ходил за грибами" 15 предложений
Сравнения из книги муму
Какое значение слова пещерная живопись
Как будет Москва по Немецки?
У вани было 48 фантиков у сестры 19 фантиков . на сколько у вани больше чем у сестры
В былинах какие воспеваються русские богатыри которые защищают города от набегов печенегов
Тело движется вдоль оси равноускоренно с начальной скоростью v0. В конце четвертой секунды движения тела v=3v0. За это время тело прошло путь 32 м....
"Життя Жульена в батьківському домі", допоможіть будь ласка написати твір, ТЕРМІНОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Червоне і Чорне" ...
Поставь знаки действий или скобки так чтобы неравенства стали равны: 4 4 4 4 4=15 4 4 4 4 4=40 4 4 4 4 4=80 4 4 4 4 4=160
Не понимаю как правильно скачать презентацию в Амега просто не знала как бы здесь мне путешествовать – просто история основана на реальных событиях...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск