Найди четвёртое лишнее анапест, дактиль, хорей, амфибрахий

Найди четвёртое лишнее анапест, дактиль, хорей, амфибрахий

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Хорей лишний (это двухсложный стихотворный размер, а остальные трехсложные)
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