НАЙДИ ЧИСЛО ЕСЛИ : его половина равна 7 ; его число равна 8 ; удвоив его получи 20.

НАЙДИ ЧИСЛО ЕСЛИ : его половина равна 7 ; его число равна 8 ; удвоив его получи 20.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7*2= 14 нужное число -------- 20:2= 10 нужное число
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