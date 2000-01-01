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найди длины отрезков АВ АС АД если радиус каждой окружности 1см 8мм
найди длины отрезков АВ АС АД если радиус каждой окружности 1см 8мм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если А центр окружности и B C D лежат на этой окружности , то AB=AC=AD=1 см 8 мм
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