найди длины отрезков АВ АС АД если радиус каждой окружности 1см 8мм

найди длины отрезков АВ АС АД если радиус каждой окружности 1см 8мм

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если А центр окружности и B C D лежат на этой окружности , то AB=AC=AD=1 см 8 мм
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