Найди и выпиши однокоренные слова разных частей речи, выдели корень, укажи какие это части речи.Светлеет воздух, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют п оля. Вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клюбятс...

Найди и выпиши однокоренные слова разных частей речи, выдели корень, укажи какие это части речи.Светлеет воздух, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют п оля. Вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клюбятся пары, жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком, сердце в вас встрепенётся, как птица. Свежо весело любо!